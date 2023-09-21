Жребий возвел в одну группу с Зарей еще и исландский Брейдаблик, бельгийский Гент и Маккаби Тель-Авив. Путь "мужиков" в групповом раунде начнется поединком против бывшего клуба Романа Яремчука, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Зари

Предстоящий еврокубковый поединок будет вторым для Валерия Кривенцова во главе луганского коллектива. В преддверии поединка главный тренер "мужиков" уверял, что вместе с командой готовят сюрпризы для бельгийского соперника. Мы увидим несколько обновленную Зарю. Главное, чтобы их планы воплотились в футбольном поле.

Украинские болельщики получат возможность просмотреть матч у своих экранов. Поединок Заря – Гент в прямом эфире покажет медиасервис Megogo. Сайт 24 канала будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что из-за войны в Украине Заря вынуждена принимать соперников за границей. Свои номинально "домашние" поединки "мужики" будут проводить в Люблине, где надеются на мощную поддержку от земляков и поляков.

Обратите внимание! Стартовый свисток судьи матча Зари - Гент прозвучит 21 сентября в 22:00 (по киевскому времени).

В первом туре украинскому клубу не поможет центральный защитник Арсений Батагов, травмировавшийся в предыдущем матче УПЛ против харьковского Металлиста 1925 (2:1). Футболист покинул поле на 55-й минуте.