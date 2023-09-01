Лига конференций – третий по силе европейский клубный футбольный турнир. На групповой стадии выступят 32 команды, среди которых и украинская Заря.
К теме Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа. Перед жеребьевкой все команды разделили на четыре корзины в соответствии с их рейтингом.
Результаты жеребьевки Лиги конференций
- Группа A: Лилль, Слован, Олимпия (Любляна), Клаксвик
- Группа B: Гент, Маккаби (Тель-Авив), Заря, Брейдаблик
- Группа C: Динамо (Загреб), Виктория (Пльзень), Астана, Балкані
- Группа D: Брюгге, Бодо/Глимт, Бешикташ, Лугано
- Группа E: АЗ Алкмар, Астон Вилла, Легия, Зрински
- Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички
- Группа G: Айнтрахт (Франкфурт), ПАОК, Хельсинки, Абердин
- Группа H: Фенербахче, Лудогорець, Спартак (Трнава), Норшелланн
Первые матчи на групповой стадии Лиги конференций пройдут 21 сентября.