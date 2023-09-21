Луганська Зоря свій стартовий матч зіграє на умовно домашньому полі у Любліні. ЇЇ суперником стане бельгійський Гент, який за результатами минулого сезону посів п'яте місце своєму чемпіонаті.

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Ганьба бельгійців, за яку вони мають вибачитися

Перед стартом матчу "буйволи" на офіційному сайті опублікували представлення Зорі, у якому зробили дуже багато ворожих та незрозумілих для України заяв. Зокрема назвали луганський клуб російськоорієнтованим.

Місто з населенням 470 тисяч мешканців наразі є частиною окупованої/анексованої Росією території на сході України. Багато будинків у місті було розбомблено, кілька тисяч людей загинули. Близько половини мешканців – етнічні росіяни, для понад 80 відсотків населення російська мова є рідною.



І місто, і клуб дуже російськоорієнтовані. Це було видно з того, що в логотипі клубу дуже довго використовувалася російська назва "Заря" (а не українська "Зоря"). Тільки нещодавно це було виправлено,

– йдеть у представленні.