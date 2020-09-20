В шестом туре чемпионата Бельгии "Гент" на выезде встречался с "Мускроном" и минимально победил хозяев 0:1. Один из украинских легионеров "Гента" нападающий Роман Яремчук старался принести пользу команде, но "футбольный Бог" решил иначе, пишет 24 канал.

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Фортуна против украинца

На 31-й минуте вратарь "Мускрона" Эвре Коффи парировал пенальти от Романа Яремчука. После неудачи украинец дальше продолжал штурмовать ворота гостей.

Яремчук все же забил гол на 89-й минуте, завершив контратаку команды, но результативный удар был отменен, арбитр усмотрел в эпизоде ​​офсайд.

Роман Яремчук и Игорь Пластун провели на поле весь матч. А вот еще один украинец в составе "Гента" Роман Безус не попал в заявку на игру.

"Гент" неудачно стартовал в новом сезоне. В 6-ти матчах команда украинцев потерпела 4 поражения и лишь дважды праздновала победу. В их активе лишь 6 набранных пунктов и 12-ступенька в таблице.

Добавим, что именно гол Яремчука вывел "Гент" на киевское "Динамо" в Лиге чемпионов. У Яремчука был конфликт с уже бывшим наставником клуба Ласло Белене, который был недоволен словам украинца после одного из поединков. Боссы "Гента" из-за не слишком хорошой атмосфері в коллективе решили уволить специалиста с должности.