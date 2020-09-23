Футболист "Динамо" Александр Тимчик 11-го сентября в матче чемпионата Украины против "Десны" получил травму. Футболист не смог продолжить игру и после этого даже не тренировался.

Новости о здоровье Александра Тимчика сообщает "ТаТоТаке". В комментарии "ТаТоТаке" Тимчик рассказал о сроках восстановления.

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"Динамо" осталось без Тимчика на месяц

По словам Тимчика, который выступает в "Динамо" на позиции правого защитника, он пропустит около месяца.

Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы. У меня надрыв мышцы. Она оторвалась от кости. Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления,

- заявил футболист.

Кадровые проблемы "Динамо"

У "Динамо" и дальше серьезные проблемы с линией обороны. Травмирован Никита Бурда, с ангиной в больнице длительное время находился Денис Попов.

Также Артем Шабанов провел лишь один матч за молодежную команду.

Тимчик пропустит матчи сборной

В сентябре Тимчик дебютировал в составе сборной Украины по футболу. Александр вышел в основном составе на матчи против Швейцарии и Испании.

Тимчик не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи. "Сине-желтые" проведут спарринг с Францией (7 октября) и проведут два матча в Лиге наций – против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).