Луганская "Заря" во второй раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/2021. УЕФА принял решение о том, где "Заря" будет проводить домашние поединки.

"Заря" проводит домашние матчи на "Славутич-Арене" в Запорожье. Делегация УЕФА дважды посещала стадион, сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

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У представителей УЕФА не было замечаний к стадиону. Поэтому, скорее всего, "Заря" будет играть домашние матчи Лиги Европы в Запорожье.

Что известно о "Славутич-Арене"? Стадион в городе Запорожье, открытый в 1938 году. В 2006-м был полностью реконструирован. Количество сидячих мест – 11 883 зрителя. Стадион является домашним для ФК "Металлург" Запорожье. С июля 2014 из-за войны на востоке Украины стадион стал домашним и для "Зари".

"Заря" в Лиге Европы: что известно

Луганская команда в третий раз в своей истории вышла в групповой этап Лиги Европы. "Заря" в прошлом сезоне завоевала бронзу УПЛ, что гарантировало им попадание на групповой этап.

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"Заря" дебютировала в основном раунде Лиги Европы в сезоне-2016/2017. Тогда "Заря" заняла последнее место в группе A, где встретилась с "Фенербахче", "Манчестер Юнайтед" и "Фейеноордом". "Заря" набрала два очка, а домашние матчи играла в Одессе.

Второй раз луганчане выступили в Лиге Европы в сезоне-2016/2017. В группе украинцы встретились с испанским "Атлетиком" Бильбао, "Эстерсунде" и "Гертой". "Заря" проводила домашние матчи во Львове.