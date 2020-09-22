Луганська "Зоря" вдруге у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги Європи сезону-2020/2021. УЄФА прийняв рішення щодо того, де "Зоря" проводитиме домашні поєдинки.

"Зоря" проводить домашні матчі на "Славутич-Арені" у Запоріжжі. Делегація УЄФА двічі відвідувала стадіон, повідомляє журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук.

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У представників УЄФА не було зауважень до стадіону. Відтак, швидше за все, "Зоря" гратиме домашні матчі Ліги Європи у Запоріжжі.

Що відомо про "Славутич-Арену"? Стадіон у місті Запоріжжя, відкритий у 1938 році. 2006 року повністю реконструйований. Кількість сидячих місць – 11 883 глядачів. Стадіон є домашнім для ФК "Металург" Запоріжжя. З липня 2014 року через війну на сході України стадіон став домашнім для "Зорі".

"Зоря" у Лізі Європи: що відомо

Луганська команда втретє у своїй історії вийшла у груповий етап Ліги Європи. "Зоря" у минулому сезоні вибороли бронзу УПЛ, що гарантувало їм потрапляння на груповий етап.

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"Зоря" дебютувала в основному раунді Ліги Європи у сезоні-2016/2017. Тоді "Зоря" посіла останнє місце у групі A, де зустрілася з "Фенербахче", "Манчестер Юнайтед" та "Феєноордом". "Зоря" набрала два очки, а домашні матчі грала в Одесі.

Вдруге луганці виступили у Лізі Європи у сезоні-2016/2017. У групі українці зустрілися з іспанським "Атлетіко" Більбао, "Естерсундом" та "Гертою". "Зоря" проводила домашні матчі у Львові.