Украинские клубы продолжают выступление в квалификации Лиги Европы. "Колос" и "Десна" узнали имена вероятных соперников в плей-офф квалификационного раунда.

Победитель пар в квалификации Лиги Европы определяется в одном матче. Поэтому и хозяин матча тоже определяется во время жеребьевки.

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Украинским клубам в этом случае не очень повезло. "Колос" и "Десна", которые выступят в третьем квалификационном раунде сыграют на выезде. Ковалевцы отправятся в гости к хорватской "Риеке", а черниговский клуб померяется силами с немецким "Вольфсбургом". Оба матча состоятся 24 сентября.

Если же украинские команды пройдут этот этап, то в плей-офф квалификации их тоже ожидают выездные поединки. "Десна" в таком случае сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция). "Колос" ожидает матч с победителем пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша). Эти матчи состоятся 1 октября. А их победители выйдут в групповой этап Лиги Европы.