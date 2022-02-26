Еще одно трезвое мнение спортсмена из России

Федор Смолов публично поддержал украинское государство на своей странице в инстаграмме. 32-летний нападающий московского Динамо выложил полностью черное фото.

Кстати Санкции – это смешная игра против российского монстра, – Терлюга о действиях Европы и США

Под фотографией футболист написал, что он против войны в Украине, добавив сине-желтый флажок.

Нет войне!!! Украина,
– написал Смолов.

  • 24 февраля Россия открыто объявила о военном нападении на Украину.
  • Осудили подобные действия Владимира Путина не только украинские и европейские спортсмены, но и российские. Теннисисты Евгений Кафельников и Андрей Рублев.

Кто такой Федор Смолов

  • Практически всю карьеру выступал в русском государстве. Имеет опыт выступлений в Нидерландах и Испании.
  • За сборную России отыграл 45 матчей, в которых забил 16 голов. В настоящее время выступает за московское Динамо.