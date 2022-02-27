Хоккеисты клуба: прекратите кровопролитие и войну

Хоккеисты не могли молчать, поэтому высказали свое мнение относительно войны в Украине, которую начала Россия. Спортсмены находятся в Харькове, который стал одним из самых горячих точек военных действий.

Вот так Матч Баварии начался минутой молчания с лозунгом "Stop it, Putin", поддержка Левандовского

Хоккеисты, выступающие в клубе

  • Егор Антонов
  • Алексей Басков
  • Никита Жигалов
  • Алексей Зайцев
  • Никита Канаплин
  • Николай Киселев
  • Филипп Лапков
  • Артем Лесников
  • Дмитрий Пушачев
  • Даниил Тихомиров

Ребята обратились к правительству России, Владимиру Путину и российским солдатам, которые ворвались в Украину и посягнули на чужие земли. Хоккеисты призвали их немедленно прекратить войну, кровопролитие и захватнические действия.

Хоккеисты украинского клуба назвали Украину вторым домом и заявили, что настоящие фашисты не здесь, а в Кремле.

В эти годы Украина стала для нас, хоккеистов, вторым домом. И несмотря на длительную агрессию со стороны России к Украине на протяжении многих лет, мы ни разу не почувствовали к себе негатива. Фашисты не здесь, фашисты – в Кремле. Дорогие земляки не становитесь участниками путинских преступлений, протестуйте против античеловеческого путинского режима,
– сказали хоккеисты.

"Мы бок о бок с украинцами сейчас стоим на защите свободного мира. Слава Украине, Слава Свободной России!", – говорится в речи.