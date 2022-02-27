Хоккеисты клуба: прекратите кровопролитие и войну

Хоккеисты не могли молчать, поэтому высказали свое мнение относительно войны в Украине, которую начала Россия. Спортсмены находятся в Харькове, который стал одним из самых горячих точек военных действий.

Вот так Матч Баварии начался минутой молчания с лозунгом "Stop it, Putin", поддержка Левандовского

Хоккеисты, выступающие в клубе

Егор Антонов

Алексей Басков

Никита Жигалов

Алексей Зайцев

Никита Канаплин

Николай Киселев

Филипп Лапков

Артем Лесников

Дмитрий Пушачев

Даниил Тихомиров

Ребята обратились к правительству России, Владимиру Путину и российским солдатам, которые ворвались в Украину и посягнули на чужие земли. Хоккеисты призвали их немедленно прекратить войну, кровопролитие и захватнические действия.

Хоккеисты украинского клуба назвали Украину вторым домом и заявили, что настоящие фашисты не здесь, а в Кремле.

В эти годы Украина стала для нас, хоккеистов, вторым домом. И несмотря на длительную агрессию со стороны России к Украине на протяжении многих лет, мы ни разу не почувствовали к себе негатива. Фашисты не здесь, фашисты – в Кремле. Дорогие земляки не становитесь участниками путинских преступлений, протестуйте против античеловеческого путинского режима,

– сказали хоккеисты.

"Мы бок о бок с украинцами сейчас стоим на защите свободного мира. Слава Украине, Слава Свободной России!", – говорится в речи.