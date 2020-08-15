Про місце підготовки українця розповів журналіст The Athletic Ленс Пагмаєр у своєму Twitter.

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Місця підготовки

За його словами, вже через тиждень Ломаченко розпочне активно готуватись до майбутнього поєдинку проти Теофімо Лопеса. Весь час українець проведе у своєму спеціальному будинку біля Лос-Анджелеса.

I’m told @VasylLomachenko will report to train for @TeofimoLopez at Loma’s custom home north of LA by early next week and that while Lopez will start his base in New Jersey, he may ultimately head to the high altitude of Reno, Nev., as the Oct. 17 @espn showdown looms. — Lance Pugmire (@pugboxing) August 14, 2020

Його суперник тренуватиметься у Нью-Джерсі. Ближче до поєдинку він може переїхати на високогір'я у штат Невада.

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