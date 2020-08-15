Про місце підготовки українця розповів журналістThe Athletic Ленс Пагмаєр у своєму Twitter. До теми:Ломаченко дав мені 800 тисяч доларів із свого гонорару? Це брехня, – суперник українця Лопес Місця підготовки За його словами, вже через тиждень Ломаченко розпочне активно готуватись до майбутнього поєдинку проти Теофімо Лопеса. Весь час українець проведе у своєму спеціальному будинку біля Лос-Анджелеса. I’m told @VasylLomachenko will report to train for @TeofimoLopez at Loma’s custom home north of LA by early next week and that while Lopez will start his base in New Jersey, he may ultimately head to the high altitude of Reno, Nev., as the Oct. 17 @espn showdown looms. — Lance Pugmire (@pugboxing) August 14, 2020 Його суперник тренуватиметься у Нью-Джерсі. Ближче до поєдинку він може переїхати на високогір'я у штат Невада. Ломаченко – Лопес: перемовини Суперники мали зустрітися ще 30 травня у США, але бій був перенесений через карантин. Начебто Лопеса не влаштував гонорар, який йому було запропоновано. Українець погодився битися за 3,25 мільйона доларів, американцю запропонували 1,2 мільйона доларів. Команда Лопеса заявила, якщо гонорар не збільшать, тоді вони проведуть бій з іншим суперником. Поки перемовини велись, команда Ломаченка вже розмірковувала про іншого суперника, який би міг замінити Лопеса. Сторони таки дійшли угодищодо поєдинку. Правда, зустріч, що планувалася на 3 жовтня, відбудеться 17 жовтня. У підсумку, гонорар Теофімо складе близько 2 мільйонів доларів. При цьому спочатку планувалося 1,25 мільйона. Повідомляється, що гонорарний фонд на двох боксерів складе 4,7 мільйона. Українець заробить за цю зустріч близько 2,7 мільйона доларів.