Тренеру в новой команде нужен играющий ногами вратарь, способный маневрировать центральный защитник, плеймейкер и вингер.

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Конкретно речь идет о его нынешних подопечных 29-летнего Филипа Джуричича и 22-летнего Жереми Бога, которых наставник хотел бы взять с собой в случае перехода в новую команду.

Что известно о контрактах игроков

Стоимость первого игрока, выступающего на позиции атакующего полузащитника, составляет 10 миллионов евро. Что касается ивуарийского флангового нападающего, то цена на него, согласно с авторитетным порталом Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

Стоит отметить, что их контракты с Сассуоло действуют до лета 2022 года, поэтому Шахтер может оформить их трансферы со скидкой.

В нынешнем сезоне Серии А джуричич из южного принял участие в 28 матчах команды, отметился 5 голами и 4 результативными передачами, а Бога появлялся на поле в 23 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 асиста.