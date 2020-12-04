Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сделал дерзкое заявление о нокауте. Он уверен, что Мурат Гассиев сможет жестко вынести Александра Усика в бою-реванше.

Боксеры выходили на ринг в 2018 году, тогда победу бой длился все 12 раундов. После подсчета голосов судьи отдали победу Александру Усику. По словам Умара Кремлева, если в будущем боксеры снова выйдут на ринг, то Мурат Гассиев легко нанесет украинцу поражение. Об этом он рассказал в интервью для ТАСС.

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Громкое заявление о реванше

Он сделал громкое заявление о том, что Мурату по силам получить звание абсолютного чемпиона мира. Кремлев уверяет, что все смогли бы в этом убедиться в реванше боя Гассиев – Усик.

"Уверен, если реванш состоится, то Мурат вынесет Усика жестким нокаутом", – сказал генеральный секретарь ФБР.

Ранее Кремлев уже говорил, что боксер из России справится в реванше Усиком.

Осенью 2020 года Гассиев успешно вернулся на ринг, нокаутировав Нури Сефера уже в первом раунде. После боя россиянин заявил, что не прочь второй раз подраться с Усиком, но пока ему сложно сказать, смогут ли такие мысли воплотиться в реальность.

Усик – Гассиев: назад в 2018 год

Боксеры впервые вышли на ринг друг против друга 21 июля 2018 года. Тогда спортивный комплекс "Олимпийский" (Москва) принимал финал первой боксерской суперсерии в тяжелом весе.

Александр тогда стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA super, объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO Super и WBC.

Усик стал обладателем Кубка Мохаммеда Али, который получает лучший боксер первой весовой категории, а также получил титул чемпиона мира по версии издания The Ring.

Боксеры активно вели себя на ринге, но так и не сумели досрочно завершить бой. Поединок длился все 12 раундов, где судьи отдали победу Александру Усику.