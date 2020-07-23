Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал разговоры о поражении в бою против Александра Усика и признался, думает ли взять реванш у украинца. Пока поединок с Усиком не является приоритетным боем для россиянина.

Боксер из России заявил, что тема реванша уже забыта на 100 процентов, пишет Sport.ru.

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Заявление Гассиева

По его словам, люди постоянно будут что-то говорить. Его больше беспокоит то, что они считают, что боксеру уже нужно завязывать из-за возраста.

Хотя мне вроде всего 26 лет, куда мое время прошло? Но на это не нужно обращать внимания,

– сказал российский боксер.

Сейчас главная задача россиянина – тренироваться и провести хотя бы один бой в 2020 году. Главной его целью является возвращение на ринг, совершенно не важно против какого соперника это произойдет.

Усик – Гассиев

Поединок между боксерами состоялся 21 июля 2018 года в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Он стал финалом первой боксерской суперсерии в тяжелом весе.

На кону стояли чемпионские пояса за WBC и WBO, принадлежавшие Усику, IBF и WBA super, принадлежавшие Гассиеву, кубок Мохаммеда Али, ставший призом победителю, а также вакантный титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе, чемпиона мира по версии журнала The Ring и титул наследственного чемпиона.

После 12 раундов единогласным решением судей победу по очкам одержал украинец Александр Усик.