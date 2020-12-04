Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов зробив зухвалу заяву про нокаут. Він впевнений, що Мурат Гассієв зможе жорстко винести Олександра Усика у бою-реванші.

Боксери виходили на ринг у 2018 році, тоді перемогу бій тривав усі 12 раундів. Після підрахунку голосів судді віддали перемогу Олександру Усику. За словами Умара Кремльова, якщо у майбутньому боксери знову вийдуть на ринг, то Мурат Гассієв легко завдасть українцю поразки. Про це він розповів у інтерв'ю для ТАСС.

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Гучна заява про реванш

Він зробив гучну заяву про те, що Мурату під силу здобути звання абсолютного чемпіона світу. Кремльов запевняє, що всі змогли б у цьому впевнитись у реванші бою Гассієв – Усик.

"Впевнений, якщо реванш буде відбудеться, то Мурат винесе Усика жорстким нокаутом", – сказав генеральний секретар ФБР.

Раніше Кремльов вже казав, що боксер з Росії впорається у реванші Усиком.

Восени 2020 року Гассієв успішно повернувся на ринг, нокаутувавши Нурі Сефера вже у першому раунді. Після бою росіянин заявив, що не проти вдруге побитись з Усиком, але наразі йому складно сказати, чи такі думки зможуть втілитись у реальність.

Усик – Гассієв: назад у 2018 рік

Боксери вперше вийшли на ринг один проти одного 21 липня 2018 року. Тоді спортивний комплекс "Олімпійський" (Москва) приймав фінал першої боксерської суперсерії у важкій вазі.

Олександр тоді став абсолютним чемпіоном, завоювавши титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA super, об'єднавши їх з виграними раніше чемпіонськими поясами за версіями WBO Super і WBC.

Усик став володарем Кубка Мохаммеда Алі, який отримує найкращий боксер першої вагової категорії, а також отримав титул чемпіона світу за версією видання The Ring.

Боксери активно поводились на рингу, але так і не зуміли достроково завершити бій. Поєдинок тривав усі 12 раундів, де судді віддали перемогу Олександру Усику.