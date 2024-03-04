Двукратный обладатель Кубка Стэнли систематически поддерживает украинцев. Он публично осуждает спортивные организации, которые не отстраняют россиян и белорусов от международных соревнований, а также одним из первых среди мировых звезд спорта посетил нашу страну еще в июне 2022 года.

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Поддержка от легендарного вратаря

Чешский бывший хоккеист в очередной раз выразил дружеский спич в отношении украинского народа. Он поблагодарил наших спортсменов, которые защищают Украину на фронте и отметил, что они являются настоящими героями.

Не могу представить себя на месте украинских спортсменов, которые пошли на войну защищать свою родину. Каждый украинский спортсмен, который борется за свободу своей страны, является героем. Я восхищаюсь ими, снимаю шляпу и благодарю их. Спасибо не только за защиту собственной свободы для своих детей и сограждан, но и за то, что они защищают всю Европу от империалистической политики России,

– сказал Гашек.

Легендарный "Доминатор" также поделился мыслями о позорной позиции НХЛ, которая не отстранила россиян и белорусов от соревнований. Он подчеркнул, что так лига рекламирует войну в Украине и обязана будет за это заплатить.

"Я верю, что однажды НХЛ придется заплатить деньги за это – деньги, которые они заработали на этой рекламе, потому что из-за этой деятельности НХЛ погибло много людей в Украине, стране был нанесен огромный ущерб. Учитывая доходы НХЛ, мы говорим не о миллионах долларов, а о миллиардах долларов.

Их доходы около 6 миллиардов долларов в год, и я хотел бы, чтобы они платили Украине по крайней мере 2 миллиарда за каждый сезон. Эти деньги не вернут украинские человеческие жизни, но я убежден, что по крайней мере они должны заплатить эти деньги за каждый год, когда там играют российские игроки", – заявил Гашек.

Интересно. Во время одного из визитов в нашу страну Доминик Гашек получил награду "Друг Украины", тогда он посетил немало украинских городов и призвал "гнать обратно российское дерьмо".

Чем известен Доминик Гашек