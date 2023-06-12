В первые дни визита Гашек побывал в Харькове, где увидел две разрушенные ракетными обстрелами ледовые арены.

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"Когда-то война закончится и Украина начнет свое восстановление. По моему мнению, европейское и мировое сообщество должны защитить украинский хоккей и отстроить разрушенные арены. Потому что сейчас Украина защищает всех нас", – подытожил Доминик Гашек.



Доминик Гашет посетил поврежденные войной украинские города

В рамках визита Доминик встретился с президентом Федерации хоккея Украины Георгием Зубко, министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом, мэром Киева Виталием Кличко, заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийносом и олимпийским чемпионом Жаном Беленюком. Сопровождал Гашека в поездке украинский олимпийский чемпион Алексей Житник, с которым чех много лет провел в клубе НХЛ "Баффало Сэйбрз".

"Во время визита у меня есть две задачи. Во-первых, я хочу выразить поддержку украинскому народу, встретиться с влиятельными людьми и заверить, что европейцы с вами. Во-вторых, я хочу поддержать украинский хоккей, который очень пострадал во время войны. Многие ледовые арены разрушены или повреждены, многие до сих пор находятся в оккупации. Я хочу, чтобы украинские дети вернулись на лед и продолжали заниматься любимым делом", – сказал Гашек.



Доминик Гашек во время визита в Украину

Особое внимание Гашек уделил встречам с детьми и тренерами хоккейных школ. Он посетил тренировки хоккейной школы "Сокол" в Киеве и встретился юными игроками из ХК "Краматорск", переселенными из восточных регионов Украины. Гашек выразил желание поддержать украинский хоккей, который серьезно пострадал в результате войны, и способствовать возвращению детей на лед для продолжения их любимого вида спорта.

"Доминик Гашек стал первой хоккейной спортивной суперзвездой мирового уровня, посетившей Украину с начала войны. Мы надеемся, что его приезд откроет двери в Украину и другим спортсменам", – сказал президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко.



Доминик Гашек получил награду "Друг Украины" от Федерации хоккея Украины

Федерация хоккея Украины наградила Доминика Гашека наградой "Друг Украины". Напомним, что первая награда была вручена телезвезде спортивного телеканала TSN Гордону Миллеру, помогшему собрать для украинского хоккея около 200 тысяч долларов.