Цивилизованный мир объединился вокруг поддержки Украины в войне с Россией. Многие известные личности выступили с поддержкой нашей страны и осудили действия агрессора.
По теме Доминик Гашек, первый легендарный хоккеист, посетивший Украину во время войны
В мире спорта одним из самых активных представителей, помогающих нашей стране, является легенда НХЛ Доминик Гашек. Вратарь из Чехии активно донавит украинца и информирует мир о войне.
Недавно Гашек на неделю приехал в Украину. Чех посетил немало городов, пострадавших от российских атак, в частности, Харьков, Киев, Бучу, Ирпень и Винницу. После своего путешествия Доминик получил награду "Друг Украины" и поблагодарил нашу страну.
Привет, Украина. Было приятно провести неделю с тобой. Спасибо за награду "Друг Украины", я ценю это. Я встретил многих детей и взрослых хоккеистов, а также спортсменов, получивших травмы из-за войны. Благодарю вас за то, что вы делаете. Вы делаете это не только для своей страны, но и всей Европы. Держу кулаки за каждого из вас. Вы защищаете свою замечательную страну и свободу, а также очищаете страну от российских оккупантов. Гоните назад русское дерьмо! Слава Украине, слава украинскому спорту и хоккею,
– заявил Гашек.
Видео обращения Доминика Гашека:
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Чем известен Доминик Гашек
- Выступал за Падрубице, Дуклу, Чикаго Блэкхоукс, Баффало Сабрс, Детройт Ред Вингс, Оттава Сенаторс и московский Спартак
- Игровая карьера продолжалась с 1980 по 2011 годы
- Выиграл Кубок Стэнли дважды (2002 и 2008)
- Попадал в команду сезона НХЛ шесть раз
- Золотой призер зимних Олимпийских Игр-1998
- Бронзовый призер зимних Олимпийских Игр-2006
- Вицечемпион мира-1983