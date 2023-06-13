Цивилизованный мир объединился вокруг поддержки Украины в войне с Россией. Многие известные личности выступили с поддержкой нашей страны и осудили действия агрессора.

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В мире спорта одним из самых активных представителей, помогающих нашей стране, является легенда НХЛ Доминик Гашек. Вратарь из Чехии активно донавит украинца и информирует мир о войне.

Недавно Гашек на неделю приехал в Украину. Чех посетил немало городов, пострадавших от российских атак, в частности, Харьков, Киев, Бучу, Ирпень и Винницу. После своего путешествия Доминик получил награду "Друг Украины" и поблагодарил нашу страну.

Привет, Украина. Было приятно провести неделю с тобой. Спасибо за награду "Друг Украины", я ценю это. Я встретил многих детей и взрослых хоккеистов, а также спортсменов, получивших травмы из-за войны. Благодарю вас за то, что вы делаете. Вы делаете это не только для своей страны, но и всей Европы. Держу кулаки за каждого из вас. Вы защищаете свою замечательную страну и свободу, а также очищаете страну от российских оккупантов. Гоните назад русское дерьмо! Слава Украине, слава украинскому спорту и хоккею,

– заявил Гашек.

Видео обращения Доминика Гашека:

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Чем известен Доминик Гашек