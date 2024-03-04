Дворазовий володар Кубка Стенлі систематично підтримує українців. Він публічно засуджує спортивні організації, які не відстороняють росіян і білорусів від міжнародних змагань, а також одним із перших серед світових зірок спорту відвідав нашу країну ще в червні 2022 року.

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Підтримка від легендарного воротаря

Чеський колишній хокеїст вкотре висловив дружній спіч щодо українського народу. Він подякував нашим спортсменам, які захищають Україну на фронті та зазначив, що вони є справжніми героями.

Не можу уявити себе на місці українських спортсменів, які пішли на війну захищати свою батьківщину. Кожен український спортсмен, який бореться за свободу своєї країни, є героєм. Я захоплююся ними, знімаю капелюха та дякую їм. Дякую не тільки за захист власної свободи для своїх дітей та співгромадян, а й за те, що вони захищають всю Європу від імперіалістичної політики Росії,

– сказав Гашек.

Легендарний "Домінатор" також поділився думками щодо ганебної позиції НХЛ, яка не відсторонила росіян та білорусів від змагань. Він підкреслив, що так ліга рекламує війну в Україні та зобов'язана буде за це заплатити.

"Я вірю, що одного разу НХЛ доведеться заплатити гроші за це – гроші, які вони заробили на цій рекламі, бо через цю діяльність НХЛ загинуло багато людей в Україні, країні було завдано величезної шкоди. З огляду на прибутки НХЛ, ми говоримо не про мільйони доларів, а про мільярди доларів.

Їхні доходи близько 6 мільярдів доларів на рік, і я хотів би, щоб вони платили Україні принаймні 2 мільярди за кожен сезон. Ці гроші не повернуть українські людські життя, але я переконаний, що принаймні вони повинні заплатити ці гроші за кожен рік, коли там грають російські гравці", – заявив Гашек.

Цікаво. Під час одного з візитів до нашої країни Домінік Гашек отримав нагороду "Друг України", тоді він відвідав чимало українських міст та закликав "гнати назад російське лайно".

Чим відомий Домінік Гашек