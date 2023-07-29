Накануне Министерство внутренних дел Чехии депортировало российскую теннисистку из страны из-за решения правительства, запретившего допускать к соревнованиям спортсменов из стран-террористок. Это не понравилось теннисной ассоциации, увидевшей в этом дискриминацию "маленьких людей".

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База от Доминика Гашека

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек не пропустил такое заявление WTA и отреагировал на него. Чешская легенда назвал все своими именами и разнес позицию теннисной ассоциации по поводу нейтральности спортсменов.

Прекратите врать! Они граждане России и Беларуси и представляют действия своих стран. Это российская агрессивная война, убийства и преступления, включая геноцид. Поскольку они могут играть в турнирах, гибнет гораздо больше украинцев и россиян. WTA несет полную ответственность за это и выплатит миллиарды долларов Украине,

– написал Гашек.

Доминик Гашек не по слухам и новостям знает, что происходит в Украине. Легендарный хоккеист посещал нашу страну и своими глазами видел, что россияне сделали в Харькове, Киеве, Буче, Ирпене и Виннице

Может быть, и руководителям теннисных ассоциаций нужно посетить Украину и наконец понять, что это вопрос не политики, а жизни и смерти? Ведь разрешение представителям страны-агрессора и его союзникам участвовать в международных соревнованиях только легализует террор, который совершает Россия.

Интересно. Раньше из Польши также депортировали российскую теннисистку, а Министр спорта и туризма Камиль Бортничук протестовал против матчей с участием россиянок и белорусок.