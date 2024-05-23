"Больше никогда не буду зарабатывать боксом": Гарсия сделал громкое заявление на фоне допингового скандала

Американский боксер Райан Гарсия очень эмоционально отреагировал на положительный результат второй допинг-пробы. Звездный спортсмен пообещал покинуть бокс.

20 апреля Райан Гарсия сенсационно победил чемпиона WBC в первом полусреднем весе Дэвина Хэйни. "Король Райан" выиграл бой раздельным решением судей, трижды отправив бывшего абсолюта в нокдаун.

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Гарсия пообещал покинуть бокс

После поединка выяснилось, что Гарсия провалил допинг-тест. В его крови обнаружили стероид остарин и метаболит нандролона. Результаты пробы В подтвердили присутствие в организме боксера запрещенных веществ.

Звездный боксер очень эмоционально воспринял сообщение и сделал громкое заявление.

"Давайте будем на позитиве. Позитивные вайбы, бро. Да, я такой счастливый. Я чертовски люблю стероиды.

Мне плевать, я больше никогда не буду зарабатывать боксом. Твое поражение, не мое. За то, что подставил меня. Лол, шучу. Я буду глотать все стероиды", – написал Гарсия в сети Х.

Однако впоследствии боксер удалил сообщение.

Юристы Гарсии отстаивают невиновность боксера. Они заявили, что Райан никогда не употреблял запрещенных веществ. В образцах проб очень малое количество допинга. Остарин мог попасть в организм спортсмена с добавками, которые он использовал перед поединком с Хейни. Сейчас осуществляется тестирование добавок, чтобы определить точный источник.

Скандалы преследуют Гарсию