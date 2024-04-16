20 апреля Райан Гарсия проведет бой против чемпиона WBC Дэвина Хейни. Накануне важного поединка "Король Райан" сообщил об изменениях в личной жизни.

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Гарсия сделал предложение порноактрисе

25-летний боксер сделал предложение жениться австралийской порноактрисе Саванне Бонд. Он опубликовал видео на своей странице в твиттере, в котором сообщил счастливую новость.

"Она сказала да. Я такой счастливый и мотивированный перед своим боем", – подписал видео Райан Гарсия.

Гарсия сделал предложение любимой: смотрите видео

Отметим, что перед этим Гарсия сообщил, что Саванна Бонд беременна.

Фотографии новой жены Райана Гарсии / инстаграм Саванны Бонд

Личная жизнь Райана Гарсии

  • Райан Гарсия всегда находится в центре внимания своих поклонников, которые следят за его бурной жизнью.
  • Ранее боксер встречался с Катериной Гамес. В марте 2019 года у пары родилась дочь Райли.
  • Следующей девушкой Гарсии стала известная модель Андреа Селина, на которой он женился. В 2020 году она родила дочь Беллу.
  • В январе 2024 года Райан объявил о рождении сына. Однако в тот же день боксер сообщил об окончательном разводе с Андреа. Он выразил готовность финансово поддерживать детей.
  • Что касается Саванны Бонд, то ей 33 года. За свою карьеру она снялась в 100 фильмах для взрослых.