20 апреля Райан Гарсия проведет бой против чемпиона WBC Дэвина Хейни. Накануне важного поединка "Король Райан" сообщил об изменениях в личной жизни.
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Гарсия сделал предложение порноактрисе
25-летний боксер сделал предложение жениться австралийской порноактрисе Саванне Бонд. Он опубликовал видео на своей странице в твиттере, в котором сообщил счастливую новость.
"Она сказала да. Я такой счастливый и мотивированный перед своим боем", – подписал видео Райан Гарсия.
Гарсия сделал предложение любимой: смотрите видео
Отметим, что перед этим Гарсия сообщил, что Саванна Бонд беременна.
Фотографии новой жены Райана Гарсии / инстаграм Саванны Бонд
Личная жизнь Райана Гарсии
- Райан Гарсия всегда находится в центре внимания своих поклонников, которые следят за его бурной жизнью.
- Ранее боксер встречался с Катериной Гамес. В марте 2019 года у пары родилась дочь Райли.
- Следующей девушкой Гарсии стала известная модель Андреа Селина, на которой он женился. В 2020 году она родила дочь Беллу.
- В январе 2024 года Райан объявил о рождении сына. Однако в тот же день боксер сообщил об окончательном разводе с Андреа. Он выразил готовность финансово поддерживать детей.
- Что касается Саванны Бонд, то ей 33 года. За свою карьеру она снялась в 100 фильмах для взрослых.