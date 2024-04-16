20 апреля Райан Гарсия проведет бой против чемпиона WBC Дэвина Хейни. Накануне важного поединка "Король Райан" сообщил об изменениях в личной жизни.

Читайте также Известный боксер говорит, что его изнасиловали члены Богемского клуба: что известно о громком скандале

Гарсия сделал предложение порноактрисе

25-летний боксер сделал предложение жениться австралийской порноактрисе Саванне Бонд. Он опубликовал видео на своей странице в твиттере, в котором сообщил счастливую новость.

"Она сказала да. Я такой счастливый и мотивированный перед своим боем", – подписал видео Райан Гарсия.

Гарсия сделал предложение любимой: смотрите видео

Отметим, что перед этим Гарсия сообщил, что Саванна Бонд беременна.

Фотографии новой жены Райана Гарсии / инстаграм Саванны Бонд

Личная жизнь Райана Гарсии