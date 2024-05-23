15 июня в Лас-Вегасе состоится поединок между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Давидом Бенавидесом. Боксеры сразятся за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

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Гвоздик о бое с Бенавидесом

37-летний Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя с Бенавидесом и заявил о желании снова выиграть чемпионский пояс.

"Подготовка в разгаре, сейчас мы подходим к пиковым нагрузкам. Относительно того, кто что думает, – меня это не очень волнует, потому что я знаю, что буду делать, знаю, на что способен. Поэтому если кто-то сомневается – я докажу другое 15 июня.

Это еще один шанс, который надо использовать. Большой бой – это не только титульный шанс. Это большое имя, и когда боксируешь с такими ребятами, а еще лучше, когда их побеждаешь, – это выводит тебя в какой-то звездный статус", – сказал Гвоздик.

К слову. Предварительно раз Александр Гвоздик боксировал 30 сентября 2023 года, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеза. Для украинца эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.