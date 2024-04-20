Перед чемпионским поединком в Бруклине между Райаном Гарсию и Девином Хейни состоялась традиционная церемония взвешивания. Настоящую клоунаду устроил претендент на пояс бывшего соперника Ломаченко.

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Нелепый поступок Гарсии

Райан Гарсия не стал ожидать Дэвина Хэйни, а сразу стал на веса. Более того, звездный боксер пришел на взвешивание с бутылкой пива. Гарсия выпил напиток прямо на весах, спровоцировав ответную реакцию публики.

Гарсия выпил пиво во время взвешивания: видео

Все бы ничего, но боксер провалил взвешивание. Гарсия не уложился в лимит веса в 63,5 килограмма, показав 64,95. А вот вес Хейни отвечал всем требованиям – 63,5.

Реакция на поведение Гарсии

Таким образом, даже в случае победы Гарсия не сможет претендовать на чемпионский пояс Дэвина Хэйни.

На клоунаду Гарсии резко отреагировали известные боксеры, назвав такое поведение непрофессиональным. По мнению чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона, "Короля Райана" должны были снимать с поединка. Однако организаторы решили не срывать бой, который принесет большие прибыли.

Справка. Бой Хэйни и Гарсии состоится 20 апреля в Бруклине. В андеркарде поединка украинец Сергей Деревянченко сразится против американца Вон Александера.

Напомним, что Гарсия не впервые эпатирует болельщиков. Во время битвы взглядов 25-летний боксер устраивал разборки с Хейни. А перед самым поединком сделал предложение жениться порноактрисе Саванне Бонд.