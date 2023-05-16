Слишком эмоционален: легенда МЮ нашел крайнего в бедах Арсенала в лице Зинченко
Источник:SkySports
Гарри Неввил подверг критике украинского теневого лидера лондонского коллектива. По его мнению, Зинченко стоит быть менее эмоциональным.
Гарри Неввил отметил, что Александр Зинченко должен соответствовать своему статусу в Арсенале. Легенда МЮ считает, что украинец должен отвечать за результаты команды.
Достойно внимания Арсенал готовит большую кадровую чистку: попадает ли под нее Зинченко
Сложная судьба лидера
Неввилл отметил, что результат матча с Брайтоном (0:3) был неизбежен, поскольку команда уже несколько раз в сезоне была близка к поражению, однако в последний момент находила в себе силы перевернуть все с ног на голову. По мнению Гарри, такие победы не должны дарить эйфорию футболистам, а наоборот – игроки должны извлечь урок из нервного матча. Самым эмоциональным в Арсенале Невилл считает Зинченко, который и принес такую проблему в состояние "канониров".
Я всегда сомневался, является ли Арсенал командой, достойной идти первой, глядя на некоторые происходившие вещи, такие как чрезмерное празднование победы над Астон Виллой. Я обращаю внимание на мелочи, которые могут показаться немного суровыми. Зинченко после матча с Борнмутом праздновал час с болельщиками и кричал. Вы хотите, чтобы ваши лидеры распространяли хладнокровие и успокаивали всех, а не поднимали эмоции? Психологически стало очень тяжело, это вызвало большие проблемы в последние несколько недель,
– считает Неввилл.
Следует отметить, что ранее сообщалось, что Александр выбыл до конца сезона из-за травмы (не участвовал в матче с Брайтоном), но вот украинец впоследствии был замечен на одной из тренировок Арсенала. Однако все резко меняется и на последней тренировке "канониров" Зинченко отсутствовал.
Украинец в Арсенале
- Александр Зинченко перебрался в столичный коллектив из Манчестер Сити за 35 миллионов евро.
- Украинец сразу стал важной частью построения игры "канониров", чем приковал к себе внимание и уважение легенд футбола.
- К тому же Зинченко стал теневым лидером лондонского коллектива, действия которого начала подражать даже молодежь "канониров". Также Александр в одном из матчей АПЛ все-таки вышел на поле. с капитанской повязкой.
- Александр забил свой первый гол в АПЛ именно в футболке Арсенала – он за пределы штрафной мощным ударом в нижний угол поразил ворота Астон Виллы.
- К тому же Зинченко добился незаурядного признания в составе "канониров". Александр попал в символическую сборную сезона АПЛ, а также признавался лучшим левым защитником мира по версии FourFourTwo. К тому же Александр стал первым украинцем, который отыграл 100 матчей на уровне АПЛ,