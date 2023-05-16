Слишком эмоционален: легенда МЮ нашел крайнего в бедах Арсенала в лице Зинченко

Гарри Неввил подверг критике украинского теневого лидера лондонского коллектива. По его мнению, Зинченко стоит быть менее эмоциональным.

Гарри Неввил отметил, что Александр Зинченко должен соответствовать своему статусу в Арсенале. Легенда МЮ считает, что украинец должен отвечать за результаты команды.

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Сложная судьба лидера

Неввилл отметил, что результат матча с Брайтоном (0:3) был неизбежен, поскольку команда уже несколько раз в сезоне была близка к поражению, однако в последний момент находила в себе силы перевернуть все с ног на голову. По мнению Гарри, такие победы не должны дарить эйфорию футболистам, а наоборот – игроки должны извлечь урок из нервного матча. Самым эмоциональным в Арсенале Невилл считает Зинченко, который и принес такую проблему в состояние "канониров".

Я всегда сомневался, является ли Арсенал командой, достойной идти первой, глядя на некоторые происходившие вещи, такие как чрезмерное празднование победы над Астон Виллой. Я обращаю внимание на мелочи, которые могут показаться немного суровыми. Зинченко после матча с Борнмутом праздновал час с болельщиками и кричал. Вы хотите, чтобы ваши лидеры распространяли хладнокровие и успокаивали всех, а не поднимали эмоции? Психологически стало очень тяжело, это вызвало большие проблемы в последние несколько недель,

– считает Неввилл.

Кстати говоря. Арсенал практически утратил все шансы на чемпионство в текущем сезоне, поскольку, если Манчестер Сити наберет хотя бы три очка в трех последних матчах, то "горожане" станут триумфаторами АПЛ.

Следует отметить, что ранее сообщалось, что Александр выбыл до конца сезона из-за травмы (не участвовал в матче с Брайтоном), но вот украинец впоследствии был замечен на одной из тренировок Арсенала. Однако все резко меняется и на последней тренировке "канониров" Зинченко отсутствовал.

Украинец в Арсенале