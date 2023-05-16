Тренерский штаб во главе с Микелем Артетоой определился с футболистами, которые могут покинуть команду после сезона 2022/2023. Интересно, что среди ряда игроков есть имя главного конкурента Александра Зинченко за позицию левого защитника.

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К счастью, среди 9 футболистов, которым могут указать "на двери", нет Зинченко.

Кто может покинуть Арсенал

Седрик Соареш

Альберт Локонга

Эйнсли Мейтленд-Найлс

Роб Холдинг

Фоларин Балогун

Эмиль Смит-Роу

Нуну Тавареш

Гранит Джако

Киран Терни

Отметим, что последний близок к переходу в другой английский клуб Ньюкасл. Также немалой потерей этой когорты будет продажа Гранита Джаки, которого сватают в немецкую Бундеслигу.

Арсенал может усилиться двумя топовыми футболистами. В красную часть Лондона могут переехать Деклан Райс из Вест Хэма и Мойзес Кайседо, выступающий за Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби. Суммарно эти трансферы могут обойтись "канонирам" в 170 миллионов фунтов.

Кроме этого Арсенал положил глаз на Рафинью (Барселона), Муссу Диаби (Байер) и Мейсона Маунта (Челси).

Турнирная ситуация Арсенала в конце сезона АПЛ