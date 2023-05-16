Тренерский штаб во главе с Микелем Артетоой определился с футболистами, которые могут покинуть команду после сезона 2022/2023. Интересно, что среди ряда игроков есть имя главного конкурента Александра Зинченко за позицию левого защитника.
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К счастью, среди 9 футболистов, которым могут указать "на двери", нет Зинченко.
Кто может покинуть Арсенал
- Седрик Соареш
- Альберт Локонга
- Эйнсли Мейтленд-Найлс
- Роб Холдинг
- Фоларин Балогун
- Эмиль Смит-Роу
- Нуну Тавареш
- Гранит Джако
- Киран Терни
Отметим, что последний близок к переходу в другой английский клуб Ньюкасл. Также немалой потерей этой когорты будет продажа Гранита Джаки, которого сватают в немецкую Бундеслигу.
Арсенал может усилиться двумя топовыми футболистами. В красную часть Лондона могут переехать Деклан Райс из Вест Хэма и Мойзес Кайседо, выступающий за Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби. Суммарно эти трансферы могут обойтись "канонирам" в 170 миллионов фунтов.
Кроме этого Арсенал положил глаз на Рафинью (Барселона), Муссу Диаби (Байер) и Мейсона Маунта (Челси).
Турнирная ситуация Арсенала в конце сезона АПЛ
- Арсенал с каждым туром упускает шансы на чемпионство в АПЛ. В предыдущем матче подопечные Артеты неожиданно испытали домашнего поражения от Брайтона 0:3. Игра "канониров" в последних турах далека от той, которую привыкли видеть поклонники лондонского клуба.
- К этому всего еще прибавились кадровые потери. В лазарете команды оказались сразу три ведущих игрока – Александр Зинченко, Уильям Салиба и Габриэл Мартинелли.
- После 36-ти туров Арсенал идет на второй позиции, уступая лидеру Манчестер Сити 4 балла. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе. До конца сезона АПЛ командам осталось провести еще два тура.
- Арсенал сыграет против Ноттингем Форест и Вулверхэмптона, а МанСити померяется силами с Челси, Брентфордом и в перенесенном поединке 32 тура с Брайтоном.