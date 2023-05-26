"Мудрик очень тугой": легенда МЮ разнес украинца, который пока только вплевывается в скандалы

Михаил Мудрик удивляет своей игрой в отрицательном ключе. Легенда МЮ жестко прошла по игре украинца.

Гарри Невилл решил подобрать оскорбительные эпитеты в сторону Михаила Мудрика. Недавно украинец впал в скандал.

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Пора взять себя в руки

Лондонский Челси уступил Манчестер Юнайтед (4:1) в рамках перенесенного 32-го тура Английской Премьер-лиги. Украинский футболист появился на поле с первых минут. Несмотря на то, что Мудрик получил самую высокую оценку среди нападающих "аристократов", Гарри Невилл остался очень недовольным выступлением Михаила.

Украинский вингер откровенно в очередной раз не удивил. К тому же Мудрик стал частью досадного эпизода для "пенсионеров" в матче с "красными дьяволами". Украинский вингер помог развить атаку своей команде и оказался уже на завершающей стадии. Михаил ожидал мяч на линии вратарской, однако после прострела Мудрик банально не попал по мячу. Все это при счете 0:0.

Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Такой жесткий и тугой с мячом. Он так тяжел, что прикосновения мяча к нему невероятны. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Вроде бы у него нет представления о том, что он собирается делать с мячом, до того как он его получит. Это все должно происходить скорее в его голове,

– сказал Невилл.

Напомним, что недавно Михаил Мудрик попал в скандал из-за своего безразличия к собственному статусу. Молодой футболист выложил в свои социальные сети видео, на котором у дедушки, занимавшегося в спортзале, сползли штаны. Украинец завуалированно высмеял пожилого мужчину, за что получил волну хейта, а также и ом изрядно досталось от спортивного тренера.

Стоит отметить, что Михаил Мудрик за все свои матчи в футболке Челси смог отличиться всего двумя ассистами. Несмотря на такие выступления, на украинского вингера, скорее всего, ждет особая участь в состоянии "аристократов". Однако игра Мудрика в дебютном сезоне за Челси уже запечатлелась в памяти АПЛ, поскольку он вошел в пятерку худших трансферов сезона в рамках английской лиги.