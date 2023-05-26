Манчестер Юнайтед – Челси 4:1

Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+6, Фернандеш, 73 (с пен), Рашфорд, 78 – Феликс, 89.

Хозяева поля проиграли гонку за чемпионство, но еще не гарантировали себе место в ЛЧ на следующий сезон. В игре против немотивированного Челси манкунианцы надеялись завоевать желанную путевку, пишет 24 Канал.

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Тотальное преимущество МЮ

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард место в основе доверил Михаилу Мудрику, надеясь, что наконец-то украинского вингера "прорвет". Однако героями поединка стали футболисты хозяев поля. Уже на 6-й минуте матча бразильский хавбек МЮ Каземиро эффектным голом открыл счет.

Неудачное начало спутало карты подопечным Лэмпарда, которые никак не могли поразить ворота де Хеа. В конце первой 45-минутки Михаил Мудрик, благодаря индивидуальным действиям, попытался обострить игру, но защитник манкунианцев нейтрализовал опасность. А уже в компенсированное время Манчестер Юнайтед удвоил преимущество благодаря усилиям Антони Марсьяля.

Во втором тайме Лэмпард дал еще немного игрового времени Мудрику, но после упущенной возможности пробить Де Хеа заменил украинца Пулишичем.

Однако это не помогло "синим" переломить ход поединка. Более того, "дьяволы" еще дважды поразили ворота Кепы Аррисабалаги. Сначала Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а через несколько минут Маркус Рашфорд реализовал выход один на один.

В конце встречи подопечные Лэмпарда смогли отквитать один гол. Результативный удар на свой счет записал Жоау Феликс.

В итоге арбитр зафиксировал победу подопечных Эрика тен Хага со счетом 4:1.

За тур до завершения чемпионата Манчестер Юнайтед занимает 3-е место в таблице АПЛ и гарантировал себе путевку в ЛЧ.

Лондонский Челси остался на 12-й строчке.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Челси