Английское издание Standard сделало прогноз о судьбе молодых игроков, приобретенных в зимнее трансферное окно. Михаил Мудрик может продолжать получать шансы.

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Главное – вера

Огромный состав "Челси" стал одной из главных причин неудач "аристократов" в нынешнем сезоне. Футболисты мало общаются между собой, не получают достаточно внимания от тренеров и просто не успевают сформировать какую-либо структуру. Ранее сообщалось, что игроку "пенсионеров" не хватает места в раздевалке, а потому новички, в том числе и Мудрик, были вынуждены переодеваться в коридоре.

Также уже бывший тренер Челси Грэм Поттер пытался мотивировать футболистов в трудный час, устроив им экскурсию на военную базу, однако это не помогло. С таким количеством проблем летом точно следует ожидать массовых продаж и аренд.

Английское издание спрогнозировало будущие судьбы молодых игроков лондонского коллектива, которых "аристократы" приобрели зимой. Что касается Михаила Мудрика (62 миллионов фунтов), ставшего одним из самых дорогих новичков, пока никак не оправдал авансы. У украинца были короткие положительные вспышки, но этого недостаточно для основы Челси. Однако клуб сохраняет сильную веру в Мудрика, который должен играть заметную роль в "воскресении" следующей кампании, поэтому среди прочих у Михаила светлое будущее в команде.

Что касается других новичков