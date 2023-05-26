Гарі Невілл вирішив підібрати образливі епітети у сторону Михайла Мудрика. Нещодавно українець вляпався у скандал.

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Час взяти себе в руки

Лондонський Челсі поступився Манчестер Юнайтед (4:1) в рамках перенесеного 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Український футболіст з'явився на полі з перших хвилин. Не дивлячись на те, що Мудрик отримав найвищу оцінку серед нападників "аристократів" Гарі Невілл залишився дуже незадоволеним виступом Михайла.

Український вінгер відверто в черговий раз не здивував. До того ж Мудрик став частиною прикрого епізоду для "пенсіонерів" у матчі з "червоними дияволами". Український вінгер допоміг розвинути атаку своїй команді і опинився уже на завершальній стадії. Михайло очікував м'яч на лінії воротарського майданчика, проте після прострілу Мудрик банально не попав по м'ячу. Все це за рахунку 0:0.

Боже мій, скільки разів ми бачили це у першому таймі? Такий жорсткий та тугий із м'ячем. Він такий важкий, що дотики м'яча до нього неймовірні. Це питання впевненості чи її відсутності. Начебто він не має уявлення про те, що він збирається робити з м'ячем, до того, як він його отримає. Це все має відбуватися швидше у його голові,

– сказав Невілл.

Нагадаємо, що нещодавно Михайло Мудрик потрапив у скандал через свою байдужість до власного статусу. Молодий футболіст виклав у свої соціальні мережі відео, на якому у дідуся, який займався в спортзалі, сповзли штани. Українець завуальовано висміяв літнього чоловіка, за що отримав хвилю хейту, а також йому добряче дісталося від спортивного тренера.

Варто зазначити, що Михайло Мудрик за усі свої проведені матчі у футболці Челсі зміг відзначитися всього двома асистами. Не дивлячись на такі виступи, на українського вінгера, скоріше за все, чекає особлива доля в стані "аристократів". Проте гра Мудрика у дебютному сезоні за Челсі уже закарбувалася у пам'яті АПЛ, оскільки він увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону в рамках англійської ліги.