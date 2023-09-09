Денис перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Контракт был подписан до 30 июня 2024 года.

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Отдавал всего себя ради побед Динамо

После 16 лет пребывания в клубе экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш тепло простился с болельщиками команды и клубом. Он заявил, что делал все для побед клуба и всегда был искренним.

Почти всю свою футбольную жизнь я провел в киевском Динамо. Этот клуб стал для меня настоящим домом, а работающие в нем люди стали моей второй семьей. Вместе мы пережили много событий как побед, так и поражений. Но каждый раз, когда становилось тяжело, я двигался вперед благодаря болельщикам клуба. Именно их поддержка и доверие были моей главной мотивацией выступлений за Динамо,

– заявил Денис.

Футболист признал, что иногда был слишком эмоциональным, но это все происходило из-за настоящей страсти к любимому делу и любви к своему клубу:

"Я очень благодарен динамовским фанатам. Уверен, что они видели и понимали, что в каждой игре я отдавал все силы для победы Динамо. Иногда это получалось слишком эмоционально, но иначе я просто не умею. Футбол это страсть, эмоции, борьба и конкуренция. На пути к динамовским победам я был искренним и неравнодушным игроком, таким же, как и наши болельщики. Поэтому я всегда буду благодарен руководству клуба и его президенту Игорю Суркису".

Отдельно Гармаш поблагодарил всех работников клуба, которые работают ради успеха Динамо и пожелал им всего лучшего и побед:

За время в клубе я играл под руководством разных главных тренеров и ассистентов. Благодарю каждого из них за вклад в развитие Динамо и мои успехи. Спасибо всем партнерам, с кем я играл в составе команды, медицинскому штабу, администраторам и всем работникам клуба. Желаю вам побед на футбольных полях Украины и Европы, а главное – мира в нашей стране.

Отметим. Также в конце трансферного окна Динамо покинул многолетний капитан клуба Сергей Сидорчук. Он подписал контракт с бельгийским Вестерло.

Денис Гармаш в Динамо