Денис перебрався до нового клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2024 року.
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Віддавав усього себе задля перемог Динамо
Після 16 років перебування у клубі ексгравець київського Динамо та збірної України Денис Гармаш тепло попрощався з вболівальниками команди та клубом. Він заявив, що робив усе для перемог клубу та завжди був щирим.
Майже все своє футбольне життя я провів у київському Динамо. Цей клуб став для мене справжнім домом, а люди, які в ньому працюють, стали моєю другою родиною. Разом ми пережили багато подій, як перемог, так і поразок. Але кожного разу, коли ставало важко, я рухався вперед завдяки вболівальникам клубу. Саме їхня підтримка та довіра були моєю головною мотивацією виступів за Динамо,
– заявив Денис.
Футболіст визнав, що іноді був занадто емоційним, але це все ставалося через справжню пристрасть до улюбленої справи та любов до свого клубу:
"Я дуже вдячний динамівським фанатам. Впевнений, що вони бачили та розуміли, що у кожній грі я віддавав всі сили для перемоги Динамо. Інколи це виходило занадто емоційно, але інакше я просто не вмію. Футбол це пристрасть, емоції, боротьба та конкуренція. На шляху до динамівських перемог я був щирим та небайдужим гравцем, саме таким, як і наші вболівальники. Тому я завжди буду вдячним керівництву клубу та його президенту Ігорю Суркісу".
Окремо Гармаш подякував усім працівникам клубу, які працюють задля успіху Динамо та побажав їм усього найкращого й перемог:
За часи у клубі я грав під керівництвом різних головних тренерів та асистентів. Дякую кожному з них за внесок у розвиток Динамо та мої успіхи. Дякую всім партнерам, з ким я грав у складі команди, медичному штабу, адміністраторам та всім працівникам клубу. Бажаю вам перемог на футбольних полях України та Європи, а головне – миру у нашій країні.
Денис Гармаш у Динамо
- Зіграв 359 матчів, у яких забив 54 голи та віддав 45 асистів.
- Тричі тріумфував в УПЛ.
- По 4 рази ставав переможцем Кубка та Суперкубка України.