Денис перебрався до нового клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2024 року.

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Віддавав усього себе задля перемог Динамо

Після 16 років перебування у клубі ексгравець київського Динамо та збірної України Денис Гармаш тепло попрощався з вболівальниками команди та клубом. Він заявив, що робив усе для перемог клубу та завжди був щирим.

Майже все своє футбольне життя я провів у київському Динамо. Цей клуб став для мене справжнім домом, а люди, які в ньому працюють, стали моєю другою родиною. Разом ми пережили багато подій, як перемог, так і поразок. Але кожного разу, коли ставало важко, я рухався вперед завдяки вболівальникам клубу. Саме їхня підтримка та довіра були моєю головною мотивацією виступів за Динамо,

– заявив Денис.

Футболіст визнав, що іноді був занадто емоційним, але це все ставалося через справжню пристрасть до улюбленої справи та любов до свого клубу:

"Я дуже вдячний динамівським фанатам. Впевнений, що вони бачили та розуміли, що у кожній грі я віддавав всі сили для перемоги Динамо. Інколи це виходило занадто емоційно, але інакше я просто не вмію. Футбол це пристрасть, емоції, боротьба та конкуренція. На шляху до динамівських перемог я був щирим та небайдужим гравцем, саме таким, як і наші вболівальники. Тому я завжди буду вдячним керівництву клубу та його президенту Ігорю Суркісу".

Окремо Гармаш подякував усім працівникам клубу, які працюють задля успіху Динамо та побажав їм усього найкращого й перемог:

За часи у клубі я грав під керівництвом різних головних тренерів та асистентів. Дякую кожному з них за внесок у розвиток Динамо та мої успіхи. Дякую всім партнерам, з ким я грав у складі команди, медичному штабу, адміністраторам та всім працівникам клубу. Бажаю вам перемог на футбольних полях України та Європи, а головне – миру у нашій країні.

Зазначимо. Також наприкінці трансферного вікна Динамо залишив багаторічний капітан клубу Сергій Сидорчук. Він підписав контракт із бельгійським Вестерло.

Денис Гармаш у Динамо