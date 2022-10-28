Малое утешение для Динамо: Гармаш попал в сборную тура Лиги Европы

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш удачно вышел на замену в матче с АЕКом. Результативная игра украинца не осталась без внимания экспертов Sofasore.

В четверг, 27 октября, команда Луческу попрощалась с возможностью продолжить выступления в еврокубках. Динамовцы были в шаге от очередного поражения в матче с АЕКом (3:3), но от позора их спас ветеран команды Денис Гармаш. 32-летний полузащитник появился на поле на 65-й минуте встречи и двумя точными выстрелами сумел сравнять счет.

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Обозреватели авторитетного портала Sofasore отметили игру Гармаша и включили его в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы. Украинский хавбек получил высокую оценку 8,2 балла, став одним из лучших игроков тура ЛЕ.

Сборная 5-го тура Лиги Европы по версии Sofasore

Отметим, что в сборную также попал игрок АЕКа Омри Альтман, сделавший дубль в ворота динамовца Руслана Нещерета.

Интересно, что среди лучших игроков тура оказался этнический украинец Эрик Святченко, выступающий за датский Мидтьюлланн.

Свой последний поединок в Лиге Европы подопечные Луческу проведут 3 ноября против Фенербахче. В чемпионате Украины динамовцы сыграют ближайший матч 30 октября против Кривбасса. Встреча начнется в 17:00.