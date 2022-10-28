У четвер, 27 жовтня, команда Луческу попрощалася з можливістю продовжити виступи у єврокубках. Динамівці були за крок від чергової поразки у матчі з АЕКом (3:3), але від ганьби їх врятував ветеран команди Денис Гармаш. 32-річний півзахисник з’явися на полі на 65-й хвилині зустрічі і двома влучними пострілами зумів зрівняти рахунок.

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Оглядачі авторитетного порталу Sofasore відзначили гру Гармаша та включили його до символічної збірної 5-го туру Ліги Європи. Український хавбек отримав високу оцінку 8,2 бали, ставши одним із найкращих гравців туру ЛЄ.

Збірна 5-го туру Ліги Європи за версією Sofasore

Зазначимо, що до збірної також потрапив гравець АЕКа Омрі Альтман, який зробив дубль у ворота динамівця Руслана Нещерета.

Цікаво, що серед найкращих гравців туру опинився етнічний українець Ерік Святченко, який виступає за данський Мідтьюлланн.

Свій останній поєдинок у Лізі Європи підопічні Луческу проведуть 3 листопада проти Фенербахче. У чемпіонаті України динамівці зіграють найближчий матч 30 жовтня проти Кривбаса. Зустріч розпочнеться о 17:00.