В четверг, 27 октября, команда Луческу попрощалась с возможностью продолжить выступления в еврокубках. Динамовцы были в шаге от очередного поражения в матче с АЕКом (3:3), но от позора их спас ветеран команды Денис Гармаш. 32-летний полузащитник появился на поле на 65-й минуте встречи и двумя точными выстрелами сумел сравнять счет.
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Обозреватели авторитетного портала Sofasore отметили игру Гармаша и включили его в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы. Украинский хавбек получил высокую оценку 8,2 балла, став одним из лучших игроков тура ЛЕ.
Сборная 5-го тура Лиги Европы по версии Sofasore
Отметим, что в сборную также попал игрок АЕКа Омри Альтман, сделавший дубль в ворота динамовца Руслана Нещерета.
Интересно, что среди лучших игроков тура оказался этнический украинец Эрик Святченко, выступающий за датский Мидтьюлланн.