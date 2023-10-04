Экс-футболист Челси сравнил Мудрика с Роналду после дебютного гола украинца в АПЛ

Похоже, что Маурисио Почеттино нашел подход к нашему Михаилу Мудрику. Тренер Челси самостоятельно пытается вернуть уверенность украинскому футболисту, что приносит первые результаты.

В прошлом туре АПЛ Михаил забил свой дебютный гол за Челси в официальных состязаниях. Для этого Мудрику понадобилось 24 поединка. "Аристократы" получили уверенную победу над Фулхэмом 0:2.

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Галлас: То, как он ускоряется, все соперники выглядят медленными

После перерыва украинец уже не появился на футбольном поле, как оказалось, что из-за травмы. Михаил надеется, что успеет восстановиться до следующих матчей, в частности, сборной Украины. Но далеко не все в этой ситуации положительно настроены.

Однако даже одного тайма хватило для того, чтобы левый вингер получил одобрительные отзывы о своей игре.

Один из таких оставил бывший защитник Челси Уильям Галлас, который уверен, что у Мудрик есть все скилы, чтобы стать топовым футболистом. Бывший игрок с нетерпением ждет того времени, когда украинец представит себя в полной красоте.

Галлас сравнил Мудрика с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду, тоже имеющему солидный багаж выступлений в английском чемпионате.

То, как он ускоряется, все соперники выглядят медленными. Он немного напоминает Роналду. Когда Криштиану был молод и только пришел в АПЛ, показывал классную технику и взрывную скорость. Всё было быстро. И у Мудрика схожие движения. Если Михаил сможет собрать все свои лучшие качества вместе и быть стабильным, его трудно будет остановить. В плане скорости и ускорения у него такой же уровень, как у Роналду, Мбаппе или Неймара. Напоминает их,

– заявил Галлас.

Бывший защитник сборной Франции заверил, что дебютный гол Мудрика за Челси придаст ему уверенность в себе, которую так старается вернуть главный тренер "синих". По мнению Уильяма, этот "сухой" период был очень сложным временем для Михаила в Лондоне, когда игра ему просто не уходила. Но он одолел его и стал сильнее.

Не только Галлас засыпал комплиментами игру украинского левого вингера Челси. Раньше порцию положительных слов Михаил получил от легенд Челси и Ливерпуля Фрэнка Лэмпарда и Джейми Каррагера соответственно.

В текущем сезоне-2023/2024 Мудрик принял участие в семи матчах Челси, в которых забил вот это дебютный гол.