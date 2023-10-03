Игрок лондонского Челси Михаил Мудрик отличился дебютным голом, который помог "синим" обыграть Фулхэм (2:0). Украинец наконец-то начал оправдывать выданные авансы и демонстрировать результативную игру.

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Похвала Мудрику

Бывшие звезды Челси и Ливерпуля Фрэнк Лэмпард и Джейми Каррагер не скрывали своего восторга от игры Мудрика.

Это было действительно хорошо сработано,

– прокомментировал забитый гол Лэмпард.

По мнению экс-защитника Ливерпуля Каррагера, именно так должны действовать игроки мирового класса, к которым относится Мудрик.

"Это то, что должны делать игроки мирового класса с точки зрения этих позиций – ты можешь быть отличным в целом, но ты должен быть отличным и в центре поля.

Сейчас во многих командах важную роль играет не забивной форвард, а футболисты, которые снабжают его этими голами", – сказал Каррагер.

К сожалению, Мудрик не смог продолжить свой перформанс во втором тайме из-за травмы, полученной во время матча. Однако тренер Челси Маурисио Почеттино успел успокоить болельщиков. Повреждение украинца оказалось не сложным, и он сможет сыграть в субботнем матче с Бернли.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл 6 матчей за "синих". На его счету 1 гол. Всего в составе Челси украинец отыграл уже 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.