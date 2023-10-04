У минулому турі АПЛ Михайло забив свій дебютний гол за Челсі в офіційних змаганнях. Для цього Мудрику знадобилось 24 поєдинки. "Аристократи" здобули впевнену перемогу над Фулхемом 0:2.

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Галлас: Те, як він прискорюється, то всі суперники виглядають повільними

По перерві українець вже не з'явився на футбольному полі, як виявилось, що через травму. Михайло сподівається, що встигне відновитись до наступних матчів, а зокрема збірної України. Але далеко не усі у цій ситуації позитивно налаштовані.

Однак навіть одного тайму вистачило для того, аби лівий вінгер отримав схвальні відгуки про свою гру.

Один із таких залишив колишній оборонець Челсі Вільям Галлас, який впевнений, що Мудрик має усі скіли, аби стати топовим футболістом. Колишній гравець із нетерпінням чекає той час, коли українець появить себе у повній красі.

Галлас порівняв Мудрика із п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, який теж має солідний багаж виступів в англійському чемпіонаті.

Те, як він прискорюється, то всі суперники виглядають повільними. Він трохи нагадує Роналду. Коли Кріштіану був молодий і лише прийшов до АПЛ, то показував класну техніку та вибухову швидкість. Все було швидко. І у Мудрика схожі рухи. Якщо Михайло зможе зібрати всі свої найкращі якості разом і бути стабільним, то його важко буде зупинити. У плані швидкості та прискорення у нього такий самий рівень, як у Роналду, Мбаппе чи Неймара. Нагадує їх,

– заявив Галлас.

Колишній захисник збірної Франції запевнив, що дебютний гол Мудрика за Челсі додасть йому впевненості у собі, яку так старається повернути головний тренер "синіх". На думку Вільяма, цей "сухий" період був дуже складним часом для Михайла у Лондоні, коли гра йому просто не йшла. Але він здолав його та став лише сильнішим.

Не лише Галлас засипав компліментами гру українського лівого вінгера Челсі. Раніше порцію позитивних слів Михайло отримав від легенд Челсі та Ліверпуля Френка Лемпарда та Джеймі Каррагера відповідно.

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Мудрик взяв участь у семи матчах Челсі, у яких забив ось це дебютний гол.