Галатасарай контактировал с Ярмоленко: украинец может уйти бесплатно

Турецкий Галатасарай продолжает работать над трансфером Андрея Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить футболиста бесплатно.

Настойчивый турецкий клуб

Турецкий гранд уже связывался с украинским футболистом относительно будущего перехода. Вест Хэм даже готов отпустить Андрея Ярмоленко бесплатно.

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Английский клуб не требует денег за лидера сборной Украины на Евро-2020. Хотя его контракт с командой АПЛ рассчитан до конца июня 2022 года.

Скорее всего, Вест Хэм хочет избавиться от украинца из-за его высокой зарплаты. В английском клубе Ярмоленко зарабатывает 3,5 миллиона евро в год после вычета налогов.

Стамбульский гранд интересуется украинцем уже в течение длительного времени. Ранее была информация, что Галатасарай планирует приобрести Ярмоленко на место Фегули, который не впечатлил руководство команды.

Заинтересованность Ярмоленко

Ранее сообщалось, что английский Вест Хэм хочет отправить Андрея Ярмоленко в московский Спартак.

Агент футболиста Вадим Шаблий отреагировал на такие слухи и заявил, что такой вариант даже не может обсуждаться.