Настойчивый турецкий клуб

Турецкий гранд уже связывался с украинским футболистом относительно будущего перехода. Вест Хэм даже готов отпустить Андрея Ярмоленко бесплатно.

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Английский клуб не требует денег за лидера сборной Украины на Евро-2020. Хотя его контракт с командой АПЛ рассчитан до конца июня 2022 года.

Скорее всего, Вест Хэм хочет избавиться от украинца из-за его высокой зарплаты. В английском клубе Ярмоленко зарабатывает 3,5 миллиона евро в год после вычета налогов.

Стамбульский гранд интересуется украинцем уже в течение длительного времени. Ранее была информация, что Галатасарай планирует приобрести Ярмоленко на место Фегули, который не впечатлил руководство команды.

Хавбек уже решил не продлевать соглашение с Вест Хэмом. Андрей не смог из-за травм сполна зарекомендовать себя в клубе.



В сезоне-2020/2021 футболист сыграл в футболке "молотобойцев" лишь 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера полузащитника в 4 миллиона евро.

Заинтересованность Ярмоленко