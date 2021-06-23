Наполегливий турецький клуб

Турецький гранд вже зв'язувався із українським футболістом щодо майбутнього переходу. Вест Хем навіть готовий відпустити Андрія Ярмоленка безкоштовно.

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Англійський клуб не вимагає грошей за лідера збірної України на Євро-2020. Хоча його контракт із командою АПЛ розрахований до кінця червня 2022 року.

Швидше за все Вест Хем хоче спекатись українця через його високу зарплату. В англійському клубу Ярмоленко заробляє 3,5 мільйона євро у рік після вирахування податків.

Стамбульський гранд цікавиться українцем вже протягом тривалого часу. Раніше була інформація, що Галатасарай планує придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який не вразив керівництво команди.

Зацікавленість Ярмоленком