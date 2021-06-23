Наполегливий турецький клуб

Турецький гранд вже зв'язувався із українським футболістом щодо майбутнього переходу. Вест Хем навіть готовий відпустити Андрія Ярмоленка безкоштовно.

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Англійський клуб не вимагає грошей за лідера збірної України на Євро-2020. Хоча його контракт із командою АПЛ розрахований до кінця червня 2022 року.

Швидше за все Вест Хем хоче спекатись українця через його високу зарплату. В англійському клубу Ярмоленко заробляє 3,5 мільйона євро у рік після вирахування податків.

Стамбульський гранд цікавиться українцем вже протягом тривалого часу. Раніше була інформація, що Галатасарай планує придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який не вразив керівництво команди.

Хавбек вже вирішив не продовжувати угоду з Вест Хемом. Андрій не зміг через травми сповна зарекомендувати себе у клубі. У сезоні-2020/2021 футболіст зіграв у футболці "молотобійців" лише 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу півзахисника у 4 мільйони євро.

Зацікавленість Ярмоленком