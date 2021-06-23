Наполегливий турецький клуб
Турецький гранд вже зв'язувався із українським футболістом щодо майбутнього переходу. Вест Хем навіть готовий відпустити Андрія Ярмоленка безкоштовно.
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Англійський клуб не вимагає грошей за лідера збірної України на Євро-2020. Хоча його контракт із командою АПЛ розрахований до кінця червня 2022 року.
Швидше за все Вест Хем хоче спекатись українця через його високу зарплату. В англійському клубу Ярмоленко заробляє 3,5 мільйона євро у рік після вирахування податків.
Стамбульський гранд цікавиться українцем вже протягом тривалого часу. Раніше була інформація, що Галатасарай планує придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який не вразив керівництво команди.
Зацікавленість Ярмоленком
- Раніше повідомлялось, що англійський Вест Хем хоче відправити Андрія Ярмоленка у московський Спартак.
- Агент футболіста Вадим Шаблій відреагував на такі чутки та заявив, що такий варіант навіть не може обговорюватися.