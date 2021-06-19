Однако пока неизвестно, отработает ли 31-летний полузащитник соглашение с "молотобойцами" до 30 июня 2022 года, или покинет английскую команду в ближайшее трансферное окно.
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Андрей Ярмоленко не смог сполна зарекомендовать себя в сезоне 2020/2021 из-за травм. В целом он провел за Вест Хэм только 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
Уход Ярмоленко из Вест Хэма
- Ранее появилась информация, что английский Вест Хэм хочет отправить Андрея Ярмоленко в московский Спартак.
- Агент футболиста Вадим Шаблий мгновенно отреагировал на это сообщение и заявил, что такой вариант даже не может обсуждаться.
- СМИ утверждают, что лондонцы не оставляют попыток избавиться от украинского игрока. Теперь его сватают в турецкий Галатасарай.