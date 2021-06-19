Однако пока неизвестно, отработает ли 31-летний полузащитник соглашение с "молотобойцами" до 30 июня 2022 года, или покинет английскую команду в ближайшее трансферное окно.

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Андрей Ярмоленко не смог сполна зарекомендовать себя в сезоне 2020/2021 из-за травм. В целом он провел за Вест Хэм только 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Уход Ярмоленко из Вест Хэма