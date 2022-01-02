Футбольный "козырь" Миколенко, который привлек Эвертон
Источник:Footboom
Эвертон официально объявил о трансфере Виталия Миколенко. Скаут Алекс Великих рассказал, что такого английский клуб разглядел в уже экс-динамовце.
Великих: у него есть все характеристики
Футбольный специалист прокомментировал переход Виталия Миколенко в Эвертон. Алекс Великих назвал особенность защитника, которая выделила его среди других игроков Динамо.
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По мнению скаута, футболист сделал правильный выбор, приняв решение покинуть украинский чемпионат. Миколенко всего 22 года, а за его спиной уже есть большой опыт игр на международном уровне. Этот переход должен положительно повлиять на сборную Украины.
Миколенко – это футболист, который сделал большой правильный выбор в своей карьере. На позиции крайнего защитника у него есть все характеристики, необходимые современному топовому игроку, а его атакующие подключения стали визитной карточкой, и именно этот элемент является тем, что привлекает внимание клубов из топовых европейских чемпионатов. В этом случае Эвертона,
– заявил скаут.
Великих добавил, что кто-то из игроков выбирает банковские счета, а Миколенко предоставил преимущество неизвестности европейского опыта.
Что известно о трансфере Миколенко в Эвертон
- В первый день нового 2022 года Эвертон объявил о подписании Миколенко.
- Виталий заключил с "ирисками" долговременное соглашение до 30 июня 2026 года.
- Защитник будет выступать в английском клубе под 19-м номером.
- Клуб АПЛ заплатил за трансфер более 20 миллионов евро.
- Миколенко трогательно попрощался с Динамо и дал первый комментарий после перехода.