Великих: У нього є усі характеристики Футбольний спеціаліст прокоментував перехід Віталія Миколенка в Евертон. Алекс Великих назвав особливість захисника, яка виділила його поміж інших гравців Динамо. До речіНе Миколенком єдиним: Динамо може продати ще одного лідера На думку скаута, футболіст зробив правильний вибір, прийнявши рішення покинути український чемпіонат. Миколенку лише 22 роки, а за його спиною вже є великий досвід ігор на міжнародному рівні. Цей перехід повинен позитивно вплинути на збірну України. Миколенко – це футболіст, який зробив великий правильний вибір у своїй кар'єрі. На позиції крайньогозахисника у нього є всі характеристики, необхідні сучасному топовому гравцю, а його атакувальні підключення стали візитною карткою, і саме цей елемент є тим, що привертає увагу клубів з топових європейських чемпіонатів. В цьому випадку Евертона, – заявив скаут. Великих додав, що хтось із гравців обирає банківські рахунки, а Миколенко надав перевагу невідомості європейського досвіду. Що відомо про трансфер Миколенка в Евертон У перший день нового 2022 року Евертон оголосив про підписання Миколенка. Віталій уклав із "ірисками" довготривалу угоду до 30 червня 2026 року. Захисник виступатиме в англійському клубі під 19-м номером. Клуб АПЛ заплатив за трансфер понад 20 мільйонів євро. Миколенко зворушливо попрощався з Динамо та дав перший коментар після переходу.