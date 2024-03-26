Игра состоится в польском Вроцлаве на стадионе "Tarczynski Arena". Победитель этой пары сыграет на континентальном первенстве в группе E вместе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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Важный месседж

Накануне этого матча футболисты сборной Украины выполнили важную социальную миссию. Они в очередной раз напомнили миру о войне и призвали освободить защитников "Азовстали".

Вчера после заключительной тренировки в Опаленице ребята развернули баннер "Free Azovstal Defenders", в очередной раз напомнив Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди,

– говорится в заявлении Ассоциации семей защитников "Азовстали".



Футболисты сборной Украины поддержали пленных воинов / Фото из соцсетей Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Отметим, что уже обнародована заявка сборной Украины на игру против Исландии, а также известно, в какой форме соперники выйдут на футбольное поле.

Справка. Матч Украина – Исландия начнется в 21:45. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция. Официальные видеотрансляторы – Суспільне и Megogo.