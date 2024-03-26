Матч состоится во Вроцлаве на "Tarczynski Arena". Утром в день игры Украинская ассоциация футбола обнародовала список игроков, которых тренерский штаб внес в окончательную заявку из 23-х игроков.

К теме Анонс матча Украина – Исландия: что надо знать о матче за выход на Евро-2024

Заявка сборной Украины на матч против исландцев

Главным вопросом было, успеет ли восстановиться полузащитник Жироны Виктор Цыганков, который пропускал матч против Боснии и Герцеговины из-за повреждения. Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции заявлял, что тот тренируется полноценно лишь 2 дня.

В итоге, Виктор таки убедил тренерский штаб в своей готовности. В заявке он заменил Алексея Гуцуляка, который выходил на замену в предыдущем поединке против боснийцев именно на правом фланге атаки. Это изменение и осталось единственным по сравнению с полуфинальным матчем плей-офф.

В списке футболистов, которые не попали в заявку, но находятся в расположении сборной Украины, остались также защитники Александр Караваев и Денис Попов, полузащитник Александр Пихаленок, а также форвард Даниил Сикан.

Кто попал в заявку

Вратари : Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин Защитники : Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко

: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко Полузащитники : Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков

: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Справка. Матч Украина – Исландия начнется в 21:45. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, видео голов во время поединка и обзор игры сразу после финального свистка. Смотреть видеотрансляцию можно будет на региональных каналах Суспільного, а также на ОТТ-платформе Megogo.