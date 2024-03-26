Гра відбудеться в польському Вроцлаві на стадіоні "Tarczynski Arena". Переможець цієї пари зіграє на континентальній першості у групі E разом із Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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Важливий меседж

Напередодні цього матчу футболісти збірної України виконали важливу соціальну місію. Вони вчергове нагадали світу про війну та закликали звільнити захисників "Азовсталі".

Учора після заключного тренування в Опалениці хлопці розгорнули банер "Free Azovstal Defenders", укотре нагадавши Європі про важливість звільнення полонених і про те, що в Україні продовжується війна й щодня гинуть люди,

– йдеться у заяві Асоціації родин захисників "Азовсталі".



Футболісти збірної України підтримали полонених воїнів / Фото з соцмереж Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Зазначимо, що вже оприлюднена заявка збірної України на гру проти Ісландії, а також відомо, в якій формі суперники вийдуть на футбольне поле.

Довідка. Матч Україна – Ісландія розпочнеться о 21:45. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція. Офіційні відеотранслятори – Суспільне та Megogo.