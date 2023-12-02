На чемпионате Европы-2024, который будет принимать Германия, примут участие 24 сборные. На момент жеребьевки известна только 21 команда-участник, пишет 24 Канал.

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Составы групп Евро-2024

Сборная Германии на правах страны-хозяйки получила автоматическую путевку на ЧЕ-2024. Еще 20 сборных определились из-за квалификационных отборов. Последние три счастливчика станут известны в марте 2024 года после завершения турнира плей-офф. По этому пути на Евро-2024 может попасть сборная Украины.

Если команда Сергея Реброва 21 марта победит Боснию и Герцеговину, а 26 марта победит пары Израиль – Исландия, то окажется в группе Е. Возможными соперниками "сине-желтых" будут команды Бельгии, Румынии, Словакии.

Потенциальная группа сборной Украины / УЕФА

Результаты жеребьевки ЧЕ-2024

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель плей-офф A

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель плей-офф B

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель плей-офф C

Состав групп на ЧЕ-2024 / УЕФА

Финальная часть чемпионата Европы-2024 продлится с 14 июня по 14 июля. Поединки пройдут на стадионах Германии: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.