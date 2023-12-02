На чемпионате Европы-2024, который будет принимать Германия, примут участие 24 сборные. На момент жеребьевки известна только 21 команда-участник, пишет 24 Канал.
Узнайте также ФИФА обновила рейтинг сборных на ноябрь: какое место занимает Украина и чем он важен
Составы групп Евро-2024
Сборная Германии на правах страны-хозяйки получила автоматическую путевку на ЧЕ-2024. Еще 20 сборных определились из-за квалификационных отборов. Последние три счастливчика станут известны в марте 2024 года после завершения турнира плей-офф. По этому пути на Евро-2024 может попасть сборная Украины.
Если команда Сергея Реброва 21 марта победит Боснию и Герцеговину, а 26 марта победит пары Израиль – Исландия, то окажется в группе Е. Возможными соперниками "сине-желтых" будут команды Бельгии, Румынии, Словакии.
Потенциальная группа сборной Украины / УЕФА
Результаты жеребьевки ЧЕ-2024
- Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария
- Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.
- Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия
- Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель плей-офф A
- Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель плей-офф B
- Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель плей-офф C
Состав групп на ЧЕ-2024 / УЕФА
Финальная часть чемпионата Европы-2024 продлится с 14 июня по 14 июля. Поединки пройдут на стадионах Германии: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.