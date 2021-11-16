Что сказали Беседин и Бутко

Недавно австралиец Джошуа Кавалло стал первым открытым геем в современном футболе. Бутко спровоцировал гомофобный скандал. Он раскритиковал Кавалло и убежден, что "50% геев – это педофилы".

Достойно внимания Я никогда не играл в футбол ради денег, иначе поехал бы в Россию, – Мхитарян

Нападающего Динамо Артема Беседина спросили об отношении к гей-парадам. "Динамовец" заявил, что "людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть".

Гомофобные высказывания обоих футболистов прокомментировал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он заявил, что впервые слышит о словах Бутко и Беседина.

По словам президента УАФ, высказывания Беседина и Бутко рассмотрят компетентные органы.

Уверен, что компетентные органы рассмотрят это дело и дадут свою оценку, они всегда наблюдают. Комитет УАФ этики и честной игры возглавляют европейцы. Это при мне впервые этот комитет возглавили европейские лидеры – Франческо Баранка и члены комитета, которых он привлек. А это бывшие члены Европарламента – серьезные люди,

– сказал Павелко.

Другие скандалы в украинском футболе

Недавно в гомофобный скандал попал воспитанник Динамо Дмитрий Хлебас.

После просмотра фильма "Вечные" он написал "гомосятина лезет со всех щелей". Футболисту не понравились гомосексуальные сцены в фильме.

Еще в украинском футболе возник расистский скандал после игры Динамо – Ворскла. Игрок полтавского клуба Рангел заявил, что стал жертвой расизма со стороны болельщиков и одного из футболистов Динамо.