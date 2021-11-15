Требование трансферов

Генрих Мхитарян проявил себя в армянском Пьюнике в 19 лет. После чего в 2009 году перебрался в Украину – в донецкий Металлург. Уже через год его купил другой донецкий клуб – Шахтер, заплатив за него 7,5 миллионов долларов.

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В 2012 году Мхитарян был признан футболистом года в чемпионате Украины, а в сезоне 2021/2013 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 25 голов.

Но через три сезона в стане "горняков", армянский полузащитник потребовал трансфер. Летом 2013 года за 27,5 миллиона евро он перебрался в немецкую Боруссию (Дортмунд).

Прошло три года – и Мхитарян снова потребовал трансфер. На этот раз он перешел в английский Манчестер Юнайтед. Сумма трансфера – 26,3 миллиона фунтов.

Когда я услышал, что мной интересуется Манчестер Юнайтед, я захотел туда пойти. Моей большой мечтой было однажды сыграть в Англии. Люди говорили, что я делал это только ради денег. Это ерунда! Я никогда не играл в футбол ради денег, иначе поехал бы в Россию или еще куда. Я был счастлив в Дортмунде, но иногда приходится принимать трудные решения, которые могут прийти лишь раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу,

– рассказал Мхитарян.

Но в МЮ надолго ему задержаться не удалось. В январе 2018 года Мхитарян перешел в английский Арсенал. Там он выступал полтора сезона, после чего перебрался в итальянскую Рому – сначала на правах аренды. Через год он перешел к "волкам" уже на постоянной основе, расторгнув соглашение с Арсеналом.